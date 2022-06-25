"Газовые вышки – только начало": крымчане намекнули россиянам, чтобы те прощались с Крымским мостом

Кримчане намекнули россиянам, чтобы те прощались с Крымским мостом/ Telegram "Крым – край партизанской славы", most.live

Во временно оккупированном Крыму распространяют самодельные листовки с изображением Керченского моста и надписью "Газовые вышки – это только начало. Дальше – больше".

В листовках крымчане намекают, что оккупантам стоит попрощаться с незаконно построенным Керченским мостом. Об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым на своей странице в Facebook.

Отмечается, что таких плакатов больше всего появляется в городах Алушта, Симферополь и Керчь. Таким образом крымчане дают оккупантам понять, что ожидают контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Также в представительстве напомнили, что недавно в оккупированном Крыму начали распространять листовки с цитатами президента Украины Владимира Зеленского и подчеркиванием, что Крым – это Украина.

В Крыму расклеивают листовки о Крымском мосте/ Telegram "Крым – край партизанской славы"

Такие листовки ранее были замечены в Симферополе/ Представительство президента Украины в АРК

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что ВСУ нанесли удачный удар по военному объекту оккупантов на Крымском полуострове. При этом он отметил, что когда потребуется, то "будут бить еще".

Напомним, у Путина боятся сценария уничтожения Украиной Крымского моста. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о предупреждении Украины относительно возможного удара по Крымскому мосту. По его словам, власти страны-агрессора принимают во внимание такую информацию.

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