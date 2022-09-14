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Генерал Маломуж объяснил, помогут ли успехи ВСУ на Харьковщине организовать прорыв на Херсонщине

14 сентября 2022, 16:10

Как считает генерал Николай Маломуж, если командование оккупантов начнет забирать свои войска с Херсонщины, это будет означать, что регион ими сдан.

ВСУ, взрыв
Генерал Маломуж объяснил получится ли у ВСУ прорыв на Херсонщине / Фото УНИАН

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж объяснил в интервью Главреду, почему маловероятен тот факт, что командование русских оккупантов будет снимать свои войска с Херсонщины и перебрасывать их на северо-восток - чтобы хотя бы попытаться нивелировать успехи ВСУ в рамках контратаки на Харьковщине.

"Россия сейчас очень рискует потерять свои позиции на херсонском направлении, поэтому не будет снимать там силы и средства. Потому что, если мы будем иметь преимущество над российскими войсками на Херсонщине, мы обесценим резервы РФ, движущиеся из Крыма, фактически мы создадим предпосылки для окружения этой группировки, включая Херсон. А это предпосылки для того, чтобы Херсон был освобожден даже без штурма. Эти факторы РФ учитывает", - говорит он.

Как считает Маломуж, если командование оккупантов начнет забирать свои войска с Херсонщины, это будет означать, что регион ими сдан.

"Если Россия попытается забрать часть резервов с Херсонщины это будет означать фактически сдачу ею этого региона. А это ведь очень мощные коммуникации с Крымом, перекрытие пути группировкам, которые имели выход на Чонгар и дальше в Крым, где они могли бы отступать. Поэтому сегодня для РФ удержать Херсон чрезвычайно важно. Российское руководство сегодня больше всего озабочено тем, чтобы Херсон никоим образом не сдать и не позволить нам выйти на перешеек с Крымом.Поэтому можно ожидать, что Россия не только не будет снимать там силы, но и будет усиливать те, что есть, отправляя резервы 3-го армейского корпуса через Крымский мост и территорию Крыма до Херсона", - сказал он.

Освобождение оккупированных территорий

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

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