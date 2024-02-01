Технологический прорыв произойдет только тогда, когда Украина будет иметь определенные виды оружия. Тогда и может произойти прорыв на фронте.

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Генерал-майор сказал, что поможет Украине изменить ход войны/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная мариупольская бригада

Украина сможет изменить ход войны, если произойдет технологический прорыв, о котором говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Для такого технологического прорыва нашему государству нужно высокоточное оружие, способное бить на дальнее расстояние. Об этом сказал генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, сообщает "Эспрессо".

Он отмечает, что нашему государству для перелома в войне против страны-агрессора России нужно высокоточное оружие, самолеты, системы ПВО, а также системы РЭП.

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"Технологический прорыв будет при наличии высокоточного оружия на дальнее расстояние (>300 км), самолетов и систем ПВО и радиоэлектронного противодействия (РЭП)", – заявил Марченко.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что в Белом доме сделали важное заявление относительно военной помощи для Украины. Несмотря на конфликты в Конгрессе США, в Белом доме надеются, что конгрессмены смогут договориться о дополнительном финансировании для Украины, отметил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

Также ранее в Politico назвали сроки, когда высокоточные управляемые бомбы GLSDB отправят в Украину. Пентагон успешно испытал новую бомбу большой дальности GLSDB. Она нужна Украине для увеличения количества ракет ATACMS радиусом действия 100 миль.

Напомним, ранее представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС уже заложили на 2024 год 21 млрд евро на военную помощь Украине. Однако помощь может быть больше, ведь еще не все страны предоставили данные о планах поддержки Украины на этот год.

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