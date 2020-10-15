Генерал ВСУ сравнил российскую и украинскую армии / УНИАН

Даже невзирая на то, что по военно-техническому потенциалу российская армия превосходит украинскую, Вооруженные силы Украины имеют свои существенные преимущества.

Об этом сообщает портал Обозреватель со ссылкой на заявление генерала ВСУ и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса.

"Украинская армия имеет замечательный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированы военнослужащие", – заявил он.

Кривонос признал ‒ по состоянию на сегодняшний день военный потенциал Российской Федерации значительно превышает потенциал Украины.

"Но на этой войне не стоит вопрос количественного и качественного соотношения", – считает он.

В этом контексте Кривонос рассказал ‒ довольно часто случается ситуация, когда инструкторы НАТО, которые приезжали в Украину (чтобы передать свой опыт ВСУ), были поражены уже имеющимся у украинцев военным опытом.

Генерал убежден, такая ситуация обусловлена прежде всего сопротивлением России – стране, которая имеет один из крупнейших в мире военный потенциал, а также особенностями менталитета и подготовки украинских бойцов.

Согласно оценке Кривоноса, именно по этой причине РФ вынуждена считаться с мощью украинской армии и именно поэтому не решится на полномасштабное военное вторжение в Украине.

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