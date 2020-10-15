Генерал ВСУ сравнил российскую и украинскую армии

Украинский генерал Сергей Кривонос сделал сравнительный мощности ВСУ и российской армии.
Даже невзирая на то, что по военно-техническому потенциалу российская армия превосходит украинскую, Вооруженные силы Украины имеют свои существенные преимущества.
Об этом сообщает портал Обозреватель со ссылкой на заявление генерала ВСУ и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса.
"Украинская армия имеет замечательный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированы военнослужащие", – заявил он.
Кривонос признал ‒ по состоянию на сегодняшний день военный потенциал Российской Федерации значительно превышает потенциал Украины.
"Но на этой войне не стоит вопрос количественного и качественного соотношения", – считает он.
В этом контексте Кривонос рассказал ‒ довольно часто случается ситуация, когда инструкторы НАТО, которые приезжали в Украину (чтобы передать свой опыт ВСУ), были поражены уже имеющимся у украинцев военным опытом.
Генерал убежден, такая ситуация обусловлена прежде всего сопротивлением России – стране, которая имеет один из крупнейших в мире военный потенциал, а также особенностями менталитета и подготовки украинских бойцов.
Согласно оценке Кривоноса, именно по этой причине РФ вынуждена считаться с мощью украинской армии и именно поэтому не решится на полномасштабное военное вторжение в Украине.
Читайте такжеКак остановить российскую агрессию: бывший советник Путина дал важный совет Украине
Украинская армия - что было ранее:
- Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил - в государственном бюджете на 2021 год вновь увеличат долю расходов на нужды армии и военно-промышленного сектора.
- Всего, по его словам, в Украине в 2021-м на ВПК выделят около 5,92% валового-внутренного продукта страны.