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"Циничный лоббист Кремля": посол Украины рассказал о "потрепанном имидже" Шредера

29 мая 2020, 13:59

Герхард Шредер стремится сохранить хорошую мину при плохой игре, считает Андрей Мельник.

Шредер
Герхард Шредер / УНИАН

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на заявление экс-канцлера Герхарда Шредера, который назвал дипломата "карликом из Украины".

В комментарии Крым.Реалии Мельник подчеркнул, что Шредер "стал отбеливать свой потрепанный в Германии имидж".

"Его имя навсегда останется во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который, несмотря на свои попытки, потерпел провал. Ведь благодаря лично канцлеру Меркель и Большой коалиции, которым мы, украинцы, благодарны, санкции против России продолжают действовать, а Северный поток-2 будет продолжать буксовать", – отметил дипломат.

По его мнению, Шредер "из последних сил стремится сохранить хорошую мину при плохой игре".

"Впрочем, чувствуется нервозность и неспособность скрывать раздражение. Потому что вместо того, чтобы предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтинских гонораров, он теряет самоконтроль, переходит на личности, прибегая к сомнительному лексикону. В немецком языке слово "Zwerg" (которым Шредер обозвал Мельника, – ред.) имеет несколько значений. Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалось именно "маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и в основном готово прийти на помощь" (Словарь Duden)", – говорит посол.

Читайте такжеВ МИД Украины проехались по Шредеру в ответ на "карлика"Он пояснил: "Как следует из тональности и контекста, очевидно именно "карлик" и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность. Впрочем говорится о пренебрежительном отношении НЕ к лицу посла. Речь идет о дерзком унижении Украины и украинцев. И когда подобные фразы в адрес моей Родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не является чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень неприятный привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти".

Мельник добавил, что украинцы "не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen – недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению".

"Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей", – резюмировал посол Украины в Германии.

Напомним, ранее Шредер заявил о якобы несправедливых санкциях в отношении России и подчеркнул, что "какой-то карлик из Украины", подразумевая под этим персону Мельника, не имеет право его критиковать.

Ранее украинский дипломат Андрей Мельник предложил Шредеру заключить пари об аннексированном Крыме.

новости Украины новости Германии Андрей Мельник Герхард Шредер
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