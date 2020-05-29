"Циничный лоббист Кремля": посол Украины рассказал о "потрепанном имидже" Шредера

Герхард Шредер / УНИАН

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на заявление экс-канцлера Герхарда Шредера, который назвал дипломата "карликом из Украины".

В комментарии Крым.Реалии Мельник подчеркнул, что Шредер "стал отбеливать свой потрепанный в Германии имидж".

"Его имя навсегда останется во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который, несмотря на свои попытки, потерпел провал. Ведь благодаря лично канцлеру Меркель и Большой коалиции, которым мы, украинцы, благодарны, санкции против России продолжают действовать, а Северный поток-2 будет продолжать буксовать", – отметил дипломат.

По его мнению, Шредер "из последних сил стремится сохранить хорошую мину при плохой игре".

"Впрочем, чувствуется нервозность и неспособность скрывать раздражение. Потому что вместо того, чтобы предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтинских гонораров, он теряет самоконтроль, переходит на личности, прибегая к сомнительному лексикону. В немецком языке слово "Zwerg" (которым Шредер обозвал Мельника, – ред.) имеет несколько значений. Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалось именно "маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и в основном готово прийти на помощь" (Словарь Duden)", – говорит посол.

Читайте такжеВ МИД Украины проехались по Шредеру в ответ на "карлика"Он пояснил: "Как следует из тональности и контекста, очевидно именно "карлик" и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность. Впрочем говорится о пренебрежительном отношении НЕ к лицу посла. Речь идет о дерзком унижении Украины и украинцев. И когда подобные фразы в адрес моей Родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не является чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень неприятный привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти".

Мельник добавил, что украинцы "не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen – недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению".

"Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей", – резюмировал посол Украины в Германии.

Напомним, ранее Шредер заявил о якобы несправедливых санкциях в отношении России и подчеркнул, что "какой-то карлик из Украины", подразумевая под этим персону Мельника, не имеет право его критиковать.

Ранее украинский дипломат Андрей Мельник предложил Шредеру заключить пари об аннексированном Крыме.