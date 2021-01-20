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Главарь "ДНР" Пушилин разразился угрозами в адрес Киева

20 января 2021, 10:36
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Террорист намекнул на новую эскалацию на Донбассе.

Денис Пушилин
Денис Пушилин / Reuters

Главарь террористов самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что временно оккупированные территории востока Украины якобы готовы к новому обострению на фронте.

Кроме того он пригрозил Украине ответными мерами в случае обстрелов. Заявление Пушилина опубликовал российский ресурс РИА Новости.

Лидер сепаратистов утверждает, что украинские военные якобы ведут обстрелы по инфраструктуре и жилым кварталам.

"Мы прекрасно осознаем, что от Киева можно ожидать чего угодно, и мы готовы ответить соответствующим образом на любой шаг Украины, будь то новый виток эскалации или очередная провокация на переговорном треке", – заявил Пушилин.

Также он в очередной раз переложил ответственность за срыв режима тишины с террористов на Украину, обвинив Киев в несоблюдении мирных договоренностей.

Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин уже анонсировал удар террористов по позициям Украины. Он собирался уничтожить укрепления украинских военных в районе населенного пункта Шумы, который находится возле линии разграничения.

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