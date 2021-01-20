Главарь "ДНР" Пушилин разразился угрозами в адрес Киева

Террорист намекнул на новую эскалацию на Донбассе.
Главарь террористов самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что временно оккупированные территории востока Украины якобы готовы к новому обострению на фронте.
Кроме того он пригрозил Украине ответными мерами в случае обстрелов. Заявление Пушилина опубликовал российский ресурс РИА Новости.
Лидер сепаратистов утверждает, что украинские военные якобы ведут обстрелы по инфраструктуре и жилым кварталам.
"Мы прекрасно осознаем, что от Киева можно ожидать чего угодно, и мы готовы ответить соответствующим образом на любой шаг Украины, будь то новый виток эскалации или очередная провокация на переговорном треке", – заявил Пушилин.
Также он в очередной раз переложил ответственность за срыв режима тишины с террористов на Украину, обвинив Киев в несоблюдении мирных договоренностей.
Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин уже анонсировал удар террористов по позициям Украины. Он собирался уничтожить укрепления украинских военных в районе населенного пункта Шумы, который находится возле линии разграничения.
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Война на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
- Советник делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович 12 января заявил, что Украина предложила комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе, который позволит России уйти из Донбасса. Но Кремль не соглашается с украинскими условиями.
- Киев предложил Москве условие урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе, которое предусматривает выход России из ОРДЛО в обмен на частичное снятие санкций. Однако россияне не идут на компромисс и продолжают оказывать давление на Украину.
- Глава украинской делегации Леонид Кравчук уточнял, что Украина готова пойти на определенные уступки по Донбассу и Крыму, однако Киев не позволит Москве вести дискуссию с позиции силы.