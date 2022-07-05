Главные битвы войны с РФ: офицер ЦАХАЛ назвал два ключевых города

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Главные битвы войны по освобождению Украины от российских захватчиков развернуться на юге, заявил эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Как подчеркнул он в эфире Радио НВ, сражения за Херсон и Мелитополь - станут решающими в войне с Россией.

Собеседник подчеркнул, что это будет ключом к будущему в войне – как по срокам так и по дальнейшим направлениям.

"Если Украина сможет грамотно реализовать оружие, если в Украины будут существенные успехи, большие территории будут освобождены, это кардинально поменяет и отношение Запада, и подход России, и уровень коллаборации тех, кто встречает с цветами, - предателей. Это повлияет вообще на все", - считает эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Донбасс не будет определяющей, несмотря на размах и свою значимость.

"Херсон, Мелитополь - это ключевые города. И вообще - юг. Потому что юг - это и угроза Крыма, и сужение фронта. Украина сможет показать, что она может возвращать свои территории, в том числе города", - добавил Левин.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о потерях армии российских оккупантов в войне с Украиной.

По его словам, потери РФ в войне с Украиной составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными.

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