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Годовщина крушения Боинга МАУ в Иране: что выяснило следствие

8 января 2021, 09:25

Уже прошел год с того дня, когда в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Тогда погибли 176 человек.

МАУ, Иран
В результате крушения самолет МАУ погибли 176 человек / Reuters

Год назад, 8 января 2020 года, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ разбился вскоре после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, среди них — 11 украинцев. Все они погибли. В истории украинской гражданской авиации эта авиакатастрофа стала крупнейшей по количеству погибших.

На момент выполнения рейса не было никаких ограничений перелетов над Тегераном, хотя за несколько часов до этого Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. Уже в мае 2020 года в Министерстве обороны Ирана заявили, что виновным в авиакатастрофе самолета МАУ в небе над Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения".

Отметим, иранские власти сначала отрицали, что самолет могли сбить, и настаивали на технических причинах аварии. Президент Украины Владимир Зеленский 10 января заявил, что версия о попадании ракеты не исключена, однако она пока не нашла своего подтверждения.

Накануне, 9 января, премьер-министр Канады в прямом эфире национального телеканала заявил, что канадская разведка имеет доказательства попадания иранской ракеты в самолет МАУ в небе над Тегераном.

Кроме того, некоторые лидеры западных стран со ссылкой на данные разведки тоже утверждали, что лайнер был сбит системами противовоздушной обороны (ПВО).

11 января, спустя три дня после катастрофы, Иран объявил, что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что к произошедшему привела "человеческая ошибка". Также он принёс извинения семьям погибших.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооружённых сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", — сказал Зариф.

Иранская сторона пообещала провести расследование, наказать виновных и выплатить компенсации. Однако процедура расследования, как и вопрос выплат, затягивались в течение года.

Расследование катастрофы

Только 23 августа 2020 года иранские власти обнародовали информацию из черных ящиков сбитого в январе под Тегераном украинского пассажирского самолета Международных авиалиний Украины. После того как в двигатель авиалайнера попала ракета, пилоты продолжали попытки контролировать управление самолетом, а самописец фиксировал информацию еще 19 секунд.

22 декабря 2020 года в Иране Организация гражданской авиации опубликовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы Боинга украинской авиакомпании МАУ.

Согласно отчету, самолет был сбит зенитной ракетой из-за того, что была допущена человеческая ошибка.

Отчет иранские чиновники уже передали официальным лицам Украины и других стран, граждане которых тоже погибли при крушении Боинга.

Компенсации семьям погибших

Согласно последним данным, 7 января 2021 года стало известно, что Канаду не удовлетворяет предложение Ирана выплатить родственникам жертв катастрофы рейса PS752 по 150 тысяч долларов. Окончательная сумма компенсации будет предметом переговоров между Канадой, Ираном и еще четырьмя странами, граждане которых погибли.

30 декабря 2020 года в Иране решили выделить 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв катастрофы МАУ.

Днем ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Ирана ни в коем случае не смогут избежать ответственности за катастрофу самолета украинской авиакомпании МАУ и выплаты компенсаций семьям погибших пассажиров и членов экипажа.

Катастрофа МАУ в Иране – о чем сообщалось ранее:

  • 8 января в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
  • Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
  • 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию ​​на исследование.
  • 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета прошло успешно.
  • Позднее Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.

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