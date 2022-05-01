Груз 200 для Забайкалья: ВСУ уничтожили командира роты глубинной разведки РФ

Вадим Мункуев / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины на поле боя уничтожили еще одного российского оккупанта - командира роты глубинной разведки РФ.

Ликвидированный российский офицер воевал в Украине в составе 36 отдельной мотострелковой бригады, рассказал представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

По его данным, убитый оккупант РФ приехал в Украину за 7 тысяч км - из села Борзя Забайкальского края.

"Командир роты глубинной разведки разведбата 36 омсбр старший лейтенант Мункуев Вадим во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", - написал Штефан.

При этом украинский офицер также опубликовал фото ликвидированного защитниками Украины российского оккупанта.

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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