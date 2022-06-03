"Грузимся и уходим": пропагандисты РФ сняли удар по ВСУ и нарвались на жесткую ответку

В тот момент, когда пропагандисты расхваливали боевую установку оккупантов РФ, по ней был произведен удар ВСУ.
В районе Авдеевки Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую систему Солнцепек, которая наносила удары по позициям ВСУ.
Обратим внимание, что в Сети появился ролик, на котором пропагандисты РФ расхваливают работу Солнцепека, который стрелял в сторону позиций ВСУ. При этом буквально через считанные секунды пришла ответка, уничтожившая российскую военную машину.
"Рашистские пропагандоны кичились своим этим чучелом, произвели выстрел и что-то там вякали об их мощи, победоносии и тд. Прошла минута и эту х*ету вычислили наши ВСУ и показали, что такое настоящая сила", - отметили авторы канала.
Отметим, что прямо в тот момент, когда пропагандисты расхваливали боевую установку оккупантов РФ, по ней был произведен удар ВСУ.
"Только что украинская армия отработала наш район. Ну, этого стоило ожидать. Ведь ТОС - это артиллерийская система ближнего боя. Бьет жестко, но недалеко. Поэтому быстренько грузимся и уходим", - говорил в спешке пропагандист РФ.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк аргументировал западным партнерам необходимость предоставления украинским военнослужащим реактивных систем залпового огня.
В своем аккаунте в Twitter он разместил видео, на котором работает российская огнеметная система Солнцепек.
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