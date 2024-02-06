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"Харьковская операция": эксперт назвал, какие города в зоне риска прорыва оккупантов

Юлия Закрепа
6 февраля 2024, 01:35
Оккупанты попытаются выйти на район Лимана и уже оттуда давить на фланги украинских войск.
'Харьковская операция': эксперт назвал, какие города в зоне риска прорыва оккупантов
Когда оккупанты могут начать новое наступление / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: deepstatemap

В интервью Главреду сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, когда Россия может начать новый прорыв на фронте и смогут ли оккупанты начать харьковскую операцию.

"Ошибочно считать, что россияне решатся на широкомасштабное наступление. Наступление России уже продолжается с октября и не прекращалось ни на сутки. Поэтому перед началом нового наступления сначала надо получить подтверждение того, что завершилось текущее. На Купянском и Лиманском направлениях сосредоточено 120 тысяч военных, это основная группировка российских войск по численности и количеству техники. 1 300 единиц техники, наиболее боеспособные подразделения, первая танковая армия, которая до последнего времени считалась ночным кошмаром стран НАТО. Это приоритетное направление для РФ", - пояснил эксперт.

Однако, Снегирев сообщил, что россияне, вероятно, пойдут не на Харьков. Согласно имеющейся информации, они попытаются выйти на район Лимана, и, соответственно, уже оттуда давить на фланги украинских войск в Донецкой области - Краматорск и Славянск.

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"Харьков - это город-миллионник. Если россияне вели бои за Бахмут с 60 тысячами населения 9 месяцев, то сколько они Харьков будут брать?! А учитывая то, что это не февраль 2022 года, и все-таки к обороне Харькова и Харьковской области подготовились, то россияне там завязнут. Они могут сказать, что Харьков - это "русский" город, но уличные бои - это бои высокой интенсивности, и Путин прекрасно понимает, что просто так взять Харьков ему не удастся", - добавил эксперт.

Напомним, что эксперт назвал направление главного удара РФ, где может состояться массированное наступление. Аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что план российского военно-политического командования заключается в том, чтобы заставить Украину распылять силы и ресурсы.

ВСУтрудно держать оборону из-за недостатка оружия. В ISW рассказали о новом наступлении РФ - российские оккупационные войска пользуются дефицитом боеприпасов в Украине. ВСУ иногда могут наносить удары по артиллерии РФ, но им не хватает боеприпасов.

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