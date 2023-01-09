Херсонец из Штатов: невероятная история американского педагога, который 8 месяцев провел в оккупации

Американского учителя Тимоти Моралева война застала в Херсоне. И он долгих восемь месяцев дожидался возвращения в город украинских войск.

Тимоти Моралес/ коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

56-летний педагог Тимоти Моралес - родом из Оклахомы (США) - волею судеб провел в восемь месяцев провел в оккупированном русскими агрессорами Херсоне. Его невероятную историю рассказал портал ТСН.

"Я поселился в городе 19 лет назад. Приехал летом в Одессу — учить студентов. А потом немного путешествовал по стране. И Херсон мне очень понравился", — рассказывает Моралес.

Он почти не выходил на улицу, скрываясь от российских патрулей. Жил в чужой квартире. И чтобы остаться в здравом уме, вел скрытое наблюдение за оккупантами из окна и учил украинцев английскому в подпольном режиме.

"В первый день (оккупации – Главред) мы попытались вырваться. Я посадил свою десятилетнюю дочь и четырехлетнюю племянницу в авто. Однако впереди были вооружены россияне. Надо было преодолеть от 35 до 50 блокпостов. Я слышал, что там действовали фильтрационные лагеря. С моим американским паспортом это могло стать проблемой. Поэтому мы решили не подвергать детей опасности", — рассказывает Моралес.

Из Херсона детей эвакуировала бывшая жена. А Тимоти вернулся в свое жилье, которое стало для него добровольной "тюрьмой". Из-за страха, что россияне арестуют его только из-за паспорта, американец два месяца выходил из своего двора, который обнесен высоким забором.

Знание украинского или русского в Тимоти хромало, так что выдавать себя за местного, когда к нему пришел патруль врагов, американец не стал. И представился гражданином Ирландии. Рассказал, что приехал в город учить людей английскому, но его документы похитили. Говорит, что его "гости" не "отличались большим умом", потому быстро поверили в легенду. Окончательно убедила их соседка.

"Финальным аргументом для них стала леди, обитающая этажом ниже. Я называю ее ласково "бабушка". Она быстро поднялась по лестнице и начала кричать на них! Вы же знаете – настолько храбры украинские пожилые женщины! Она кричала: он учитель, он ничего не сделал плохого, отстаньте от него. Они осмотрели квартиру – и ушли", — рассказывает Тимоти.

Оставаться в этой квартире было слишком рискованно, поэтому остальное время оккупации Тимоти провел в квартире родственников.

"Впоследствии я вернулся к преподаванию и начал осторожно передвигаться между двумя своими квартирами – в поисках лучшего интернета. Иногда выходил за продуктами в небольшой магазин рядом. Мои путешествия были крайне ограничены. Выбирал всегда один из четырех возможных маршрутов – в зависимости от концентрации россиян на них", — говорит Моралес.

Поняв, что в город вошли украинские войска, американец отправился на площадь Свободы, которая была всего в 300 метрах от его временного убежища. И на которую он не выходил много месяцев.

"Там уже собралось немало украинцев. Они были взволнованы и счастливы в то же время. Для меня это было потрясающим событием", — рассказывает Моралес.

Мужчина еще не решил, будет ли по-прежнему жить в Херсоне. Сейчас он прежде всего хочет навестить детей и родителей. И обязательно выучить украинский. Ибо убедился, говорит Моралес, он точно может спасти жизнь.

Напомним, ранее, защищая Украину, погиб бывший депутат Львовского городского совета Юрий Лунь. Ему было 40 лет.

Кроме того, в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.

Позднее, защищая Украину от российских оккупантов, погиб историк, экскурсовод, преподаватель кафедры истории Каменец-Подольского университета Вадим Стецюк.

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