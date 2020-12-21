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Хищения в Укроборонроме - СМИ узнали, что Гладковский-младший получил подозрение

21 декабря 2020, 16:50
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Коррупционный скандал в госконцерне Укроборонпром получил новое продолжение.

Гладковский
Игорь Гладковский / Скриншот из видео

По делу государственного концерна Укроборонпром правоохранители объявили подозрение Игорю Гладковскому ‒ сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского.

Об этом сообщил портал РБК-Украина со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Игоря Гладковского подозревают в получении взяток за обеспечение компании Оптимумспецдеталь контрактами с концерном Укроборонпром.

Как сообщает портал Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), подозреваемый с рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям концерта с использованием Оптимумспецдеталь и других компаний.

По данным следствия, Игорь Гладковский обеспечивал Оптимумспецдетали преимущество при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома и получал за это половину от общей суммы незаконно полученной прибыли.

"Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тысяч гривен неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуют", ‒ говорится в сообщении НАБУ.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по одному из дел экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
  • Бывшего чиновника, а также экс-замминистра обороны и директора департамента Минобороны обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму в 17,44 млн гривен.
  • Согласно данным следствия, Гладковский злоупотреблял служебным положением, включив собственное предприятие в государственный оборонный заказ.
  • По делу о хищениях в оборонной сфере Олег Гладковский был арестован Высшим антикоррупционным судом 19 октября 2019 года.
  • Однако уже 21 октября Олег Гладковский вышел на свободу под залог в 10,6 млн гривен.

Укроборонпром НАБУ Олег Гладковский Игорь Гладковский новости Украины
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