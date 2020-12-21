Хищения в Укроборонроме - СМИ узнали, что Гладковский-младший получил подозрение

Игорь Гладковский / Скриншот из видео

По делу государственного концерна Укроборонпром правоохранители объявили подозрение Игорю Гладковскому ‒ сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского.

Об этом сообщил портал РБК-Украина со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Игоря Гладковского подозревают в получении взяток за обеспечение компании Оптимумспецдеталь контрактами с концерном Укроборонпром.

Как сообщает портал Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), подозреваемый с рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям концерта с использованием Оптимумспецдеталь и других компаний.

По данным следствия, Игорь Гладковский обеспечивал Оптимумспецдетали преимущество при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома и получал за это половину от общей суммы незаконно полученной прибыли.

"Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тысяч гривен неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуют", ‒ говорится в сообщении НАБУ.

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