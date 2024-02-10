"Хватит до середины весны": появился тревожный прогноз по ситуации на фронте

Чем дольше США медлят с помощью, тем больший отпечаток это может иметь на фронте, предупредил Александр Мусиенко.

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Александр Мусиенко оценил перспективы наступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал вопрос вероятности замедления продвижения ВСУ на фронте на фоне сокращения военной помощи, в частности, со стороны США.

Несмотря на то, что Европа сейчас делает очень много для поддержки Украины (а страны ЕС взяли на себя роль того, кто подставил плечо Украине в этот сложный период), вместе с тем, американское лидерство является важным", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что если Европа будет готова до конца 2024 года произвести 1,2 млн снарядов, а в 2025-м - при условии стабильного финансирования, будет пакет помощи от США и запущено американское производство 1,5 млн снарядов, Европа может поддерживать Украину для ведения эффективных оборонительных действий.

"Что касается возможностей развития кампании для ведения наступательных действий, для этого очень важна поддержка Соединенных Штатов", - уверен он.

Собеседник предупредил о том, что чем дольше США медлят с помощью, тем больший отпечаток это может иметь на фронте.

"Сейчас мы держимся за счет поставок пакетов помощи, которые были переданы ранее (например, благодаря им мы получили GLSDB и другие виды вооружений), но этого нам может хватить до середины весны. Например, до мая. А дальше нам нужно, чтобы эти поставки активнее финансировались Соединенными Штатами", - добавил Мусиенко.

Смотрите видео - интервью Александра Мусиенко Главреду:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ранее Мусиенко назвал основную опасность на 2024 год. Позиционная война может быть полезной для накопления сил и подготовки к новому прорыву, но она может и быть опасной, ведь есть риск "замораживания" войны.

Напомним, ранее Мусиенко оценил риск захвата оккупантами Часового Яра. Вблизи Часового Яра украинским военным нужно больше артиллерии, больше снарядов и боеприпасов, сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду отметил, что из-за активности оккупантов существует риск потери контроля над Авдеевкой. Если России удастся закрепиться там, она получит значительный тактический выигрыш.

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