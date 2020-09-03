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"И при Порошенко такое было": отец Зеленского ответил на предложении о стипендии

3 сентября 2020, 16:27

Александр Зеленский рассказал о том, как его выдвинули на присвоение пожизненной стипендии.

Александр Зеленский
Александр Зеленский / Страна

Отец президента Украины Александр Зеленский прокомментировал инициативу о присвоении ему пожизненной стипендии.

Как подчеркнул Александр Зеленский в комментарии изданию Strana.ua, он не нуждается в этой стипендии.

"Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение", - отметил отец главы государства.

При этом он пояснил, что еще полгода назад во всех вузах Украины проводили собрания, на которых сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию.

"От нашего института выдвинули две кандидатуры – меня и еще одного человека. Таких, как я – полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было", - утверждает Александр Зеленский.

Он также добавил, что выдвижение его кандидатуры на присвоение стипендии не связано с его родством с президентом.

"И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского – оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат – вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках", - резюмировал Александр Зеленский.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, рассказал о том, что Александр Зеленский попал в список законопроекта после прохождения через процедуру специального голосования и утверждения в ряде инстанций.

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