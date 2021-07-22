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"Иди на х*й отсюда": в Запорожье пьяная директор гимназии устроила скандал и бросалась на копов

22 июля 2021, 12:50
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Задержанные шатаясь ходили у авто, а также вступали в перепалку с полицейскими.

В Запорожье полиция задержала авто с пьяной директором гимназии / Скриншот

В Запорожье полицейские остановили автомобиль с нетрезвыми людьми, среди которых оказалась директор местной гимназии №54 Екатериан Бояр.

Инцидент произошел в ночное время. Сотрудниками полиции после звонка сознательных граждан задержали водителя и его жену которые в состоянии сильного алкогольного опьянения ехали из ночного заведения. Видео задержания опубликовали в Сети.

Подчеркивается, что женщина после остановки авто перекрывала дорогу, а также угрожала полицейским.

Отметим, что на видео запечатлена пара с признаками алкогольного опьянения. Они шатаясь ходят у авто, а также вступают в перепалку с полицейскими.

Добавим, что в пресс-службе мэрии Запорожья сообщили, что официальной информации о том, кто точно был за рулем, пока нет. Отмечается, что Бояр находится в отпуске, и чиновники не могут вызвать ее для разъяснений.

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В Департаменте образования заверили, что разберутся, когда Бояр выйдет на работу, пишет ZаБор.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Оболонском районе Киева пьяная судья Деснянского районного суда Светлана Колегаева за рулем кроссовера Audi устроила ДТП на улице Приречной.

На месте собралась большое количество местных жителей: люди хотели устроить самосуд, возникали потасовки, на месте было четыре патруля полиции.

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