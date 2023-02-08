Иммунитет от мобилизации: кому в Украине могут аннулировать повестки

Если повестка уже была получена, ее можно аннулировать, но только в двух случаях.

Повестка / коллаж фото УНИАН и УП

Повестка, которая была выдана военнообязанному мужчине, может быть аннулирована, если он имеет бронь или основания для отсрочки.

Как сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач в Military Media Center, существуют только два случая, при которых повестку могут аннулировать.

"Неоднократно были случаи, когда повестку вручали лицам, имеющим бронь или отсрочку от мобилизации. Такие украинцы должны иметь при себе соответствующие документы и представить их во избежание вручения повестки", - отметил Горбач.

Также он подчеркнул, что если повестка уже была получена, ее можно аннулировать. Для этого необходимо лично явиться в военкомат (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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