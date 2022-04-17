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Инфраструктуру освобождённого Чугуева восстанавливают круглосуточно – Тимошенко

17 апреля 2022, 16:07

Ремонтные работы продолжаются и в других освобожденных населенных пунктах Харьковщины.

Город Чугуев Харьковской области, который месяц назад был освобожден от российских оккупантов, активно восстанавливается силами коммунальщиков и дорожников. В городе ведутся плановые коммунальные работы, ремонтируются пострадавшие дома и дороги.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"В Чугуеве работа по восстановлению идет 24/7: отремонтировали часть водопроводных сетей, проходят плановые ремонтные работы на котельной, приводят в порядок дома, пострадавшие от боевых действий", – отметил он.

По словам Тимошенко, возобновляется сообщение на дороге М-03 от Харькова до Чугуева. В частности, было вывезено 30 единиц подбитого военного и гражданского транспорта.

Ремонтные работы продолжаются и в других освобожденных населенных пунктах Харьковщины.

"Освобождены от оккупантов поселки Ольховка и Малая Рогань, здесь возобновили электроснабжение 140 потребителей. Проведены ремонтные работы на части газопроводов в селах Емцы, Шелкоплясы и Большая Рогань. В поселке Малая Даниловка работы по электроснабжению выполнены на 100%", – подчеркнул Тимошенко.

Он отметил, что дороги Харьковщины являются стратегически важными маршрутами для доставки гуманитарных грузов, поэтому работы на пострадавших участках ведутся регулярно.

"Дорожники проводят аварийный ремонт автодорог в местах попадания вражеской артиллерии", – рассказал представитель ОП.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, Харьков и другие города Украины будут восстанавливаться с применением современных инфраструктурных технологий.

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