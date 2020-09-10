Инспекция позиций ВСУ не состоится: источник в ОП раскрыл детали

В инспекции планировалось участие ОБСЕ / УНИАН

Запланированная на четверг, 10 сентября, инспекция позиций ВСУ возле поселка Шумы под Горловкой сегодня не состоится.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

"Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для "ДНР/ЛНР", которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так", - рассказал собеседник.

По его словам, есть данные о том, что противник сам нарушает условия перемирия и обустраивает новые укрепления.

Поэтому появилось предложение для начала проверить позиции боевиков вместе с ОБСЕ. Однако оккупанты отказались от такой идеи.

Эту же информацию подтверждает источник в ОП издания Оbozrevatel.

"Представители террористических организаций "ДНР", "ЛНР" сидели в составе ЦСКК еще с 2014 года. Их участие в переговорах определено Минскими договоренностями и сейчас они находятся в ТКГ. Хотя не имеют юридической силы. Украина не проводит диалога с террористами, поэтому президент Украины напрямую говорит с президентом РФ. Ведь за столом переговоров может быть только Россия, которая и является агрессором", – отметили в ОПУ.

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Источник добавил, что сейчас в ОПУ ищут "грамотных юридических решений", чтобы закончить войну и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее нардеп из фракции Слуга народа Богдан Яременко заявил о том, что проведение совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы на Донбассе – это одноразовая акция верификации. По его мнению, такие действия отнюдь не означают признание официальным Киевом группировки боевиков "ДНР".