В НБУ рассказали, будет ли в Украине ипотека под 10%

В Нацбанке объяснили, когда будет ипотека под 10% в Украине / УНИАН

Чтобы стоимость ипотеки в финансовых учреждениях Украины была снижена до 10%, банкам нужно привлекать финансовые средства под 6% годовых. По состоянию на сегодняшний день такой вариант развития событий маловероятен. Об этом рассказал замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"Теоретически это возможно. Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%", - сказал чиновник в интервью ЛІГА.

По его словам, сегодня в государственных украинских банках средняя ставка по депозитам равна 11-14%. В таком случае нужно дождаться, когда произойдет снижение ставки.

"Как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", - полагает заместитель председателя НБУ Сологуб.

Напомним, в феврале глава государства Владимир Зеленский выступил с инициативой создания в Украине доступных ипотечных кредитных программ со ставкой под 10% годовых. По его словам, процентная ставка по кредитам на жилье может снизиться уже к сентябрю 2020 года.

Более того, в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась 20 мая, президент Зеленский уверенно заявил, что впервые за много лет в Украине действительно появится программа ипотечного кредитования под ставку в 10%.