"Используют трупы украинцев как декорации": Зеленский рассказал о циничных планах оккупантов

Российские пропагандисты готовят зеркальный ответ на то, что произошло в Буче.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что после Бучи спасатели начали также разбирать завалы в Бородянке. При этом они там увидели еще больше жертв.
"Начались работы по разбору в Бородянке. Там еще страшнее. Еще больше жертв, а что будет, когда мир узнает всю правду про то, что военные РФ натворили в Мариуполе. Там почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче. Такая же жестокость, такие же преступления", - заявил глава государства в видеообращении.
По словам Зеленского, появилась информация о том, что российские пропагандисты готовят зеркальный ответ на то, что произошло в Буче. Они собираются так показать жертвы в Мариуполе будто это сделали не российские военные, а украинские защитники.
Для этого оккупанты собирают трупы, вывозят их, и могут использовать в тех местах, где разработаны пропагандистские сценарии.
"Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей просто как декорации, как пропагандистский реквизит. И это отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность", - отметил президент.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте также:
- В Мариуполе во время бомбардировки детской больницы заживо сгорели 50 человек
- "Наказал тебя Бог, Андрюша": Бедняков в ужасе показал реакцию россиян на смерть мамы в Мариуполе
- Задержания и мобилизация в войска РФ: омбудсмен рассказала о беспределе в Мариуполе и на Запорожчине