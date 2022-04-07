Зеленский рассказал о начале специальной глобальной кампании

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не только продемонстрировали миру свою смелость и отвагу во время войны с российскими оккупантами, но и готовы делиться своей храбростью с остальным мировым сообществом.

Об этом сообщает главы Украинского государства сказал в новом видеообращении.

"Если бы в мире не было 10% смелости, которую имеют украинцы, то ни одной опасности не было для международной безопасности, ни одной опасности для народов не было. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что граждане Украины будут учить мир быть "не просто чуть-чуть, а на полную смелыми", какими являемся сами.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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