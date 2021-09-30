Изменения для водителей с 1 октября: в МВД напомнили украинцам

В ведомстве напомнили, в случае отсутствуют в конструкции транспортного средства дневных ходовых огней, необходимо включать ближний свет фар.
С 1 октября водители автомобилей, проезжая вне населенных пунктов должны на протяжении ближайших семи месяцев включать дневные ходовые огни (чтобы быть более заметными на дорогах). Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства внутренних дел в Telegram-канале.
В ведомстве напомнили, в случае отсутствуют в конструкции транспортного средства дневных ходовых огней, необходимо включать ближний свет фар.
Такие ограничения на дорогах для водителей авто будут действовать до мая − с октября по апрель включительно.
Невыполнение этой нормы, которая появилась в правилах дорожного движения в 2013 году, может обернуться штрафом в размере от 425 до 510 гривен.
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Напомним, ранее в пресс-службе МВД рассказали, что украинцы, которые в ближайшее время планируют стать водителями, столкнутся с рядом новшеств в части выдачи документа и допуска к управлению автомобилем.
В частности, в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78" в графе 12 удостоверения.