Изменения для водителей с 1 октября: в МВД напомнили украинцам / ua.depositphotos.com

С 1 октября водители автомобилей, проезжая вне населенных пунктов должны на протяжении ближайших семи месяцев включать дневные ходовые огни (чтобы быть более заметными на дорогах). Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства внутренних дел в Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, в случае отсутствуют в конструкции транспортного средства дневных ходовых огней, необходимо включать ближний свет фар.

Такие ограничения на дорогах для водителей авто будут действовать до мая − с октября по апрель включительно.

Невыполнение этой нормы, которая появилась в правилах дорожного движения в 2013 году, может обернуться штрафом в размере от 425 до 510 гривен.

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Напомним, ранее в пресс-службе МВД рассказали, что украинцы, которые в ближайшее время планируют стать водителями, столкнутся с рядом новшеств в части выдачи документа и допуска к управлению автомобилем.

В частности, в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78" в графе 12 удостоверения.

