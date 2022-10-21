Ехал на украденной у журналистов машине: в Херсоне "денацифікувався" российский пропагандист

Во время удара по Антоновском мосту был ликвидирован российский пропагандист / Коллаж фото Telegram, росЗМІ

В Херсоне "денацифицировался" российский пропагандист Олег Клоков, пытавшийся скрыться на угнанной у журналистов машине. Об этом заявил менеджер местного филиала Суспільного Михаил Сваричевский.

Российские пропагандисты утверждают, что Клоков был ликвидирован в результате ракетного удара с HIMARS по Антоновском мосту в ночь на пятницу, 21 октября. Удар был высокоточным.

"Подтверждаю, что это угнанный автотранспорт общественное. Херсон. Учитывая долгий срок оккупации, это не новость для нас. На двигательных объектах компании (техника, автотранспорт) было установлено скрытые GPS-трекеры", - написал Сваричевський.

Известно, что Олег Клоков работал на российском Первом канале, Москва 24 и Russia Today. В Херсон он прибыл, чтобы якобы "развивать телеканал Таврия".

Удары по Антоновскому мосту

Около 23:00 20 октября по Антоновскому мосту был нанесен очередной удар. Раздалось шесть взрывов. Вероятно, в то время по переправе передвигалась техника и живая сила российских военных, которые захватчики активно перемещают на левобережную часть Херсонской области. Огонь по Антоновском мосту велся во время комендантского часа, поэтому гражданских там не было.

По словам очевидцев, по переправе на протяжении 19 и 20 октября двигались грузовые машины под охраной военных. Вероятно, вывозилось награбленное.

Ранее сообщалось о мощный удар по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

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