"Как боевики ИГИЛ": российские оккупанты требуют 5 тысяч евро от матери украинского пленного

Российские оккупанты требуют 5 тысяч евро от матери украинского пленного/ Скрин из видео

Российские оккупанты требуют от матери пленного защитника Украины заплатить 5 тысяч евро.

Они прислали матери видео с ее сыном, который служил в терробороне в Донецкой области, и отметили, что если она не заплатит всю сумму до установленного срока, то следующим получит видео с казнью парня. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter, обнародовав соответствующее видео с допросом российскими захватчиками украинского пленного.

"Это видео прислали матери украинского пленного российские солдаты. Они требуют €5000 до понедельника, иначе на следующем видео будет казнь ее сына. Российские военные всё больше напоминают боевиков ИГИЛ. Россия должна быть признана государством-террористом", – подчеркнул Подоляк.

Как парень рассказывает на видео, он попал в плен к врагам 23 апреля. Он защищал Украину в рядах территориальной обороны в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины взяли в плен снайпера боевиков "ДНР" с позывным Багира. На ее счету много жизней защитников Украины.

Также сообщалось, что оккупанты в Мариуполе взяли в плен экипаж сухогруза Blue Star-1 под флагом Либерии, на борту которого 18 украинских моряков.

Читайте также: