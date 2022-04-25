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Закрасили, но она проявилась: в Полтаве демонтировали здание, оставив стену с иконой Божьей Матери

25 апреля 2022, 10:18

У подрядчиков не поднялась рука снести стену с нарисованным на ней изображением Богородицы.

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В Полтаве демонтировали здание, оставив только стену с иконой Божьей Матери/ Facebook Вадим Сорока

В Полтаве во время демонтажа бывшего рынка "Великотырновка" подрядчик оставил одну стену, на которой есть изображение Божьей Матери.

Бывший рынок снесли на 100%, однако там осталась одна-единственная стена со священным образом. Об этом сообщил житель Полтавы, депутат Киевского райсовета Вадим Сорока в Facebook.

Он отметил, что на этом месте планируют возводить новые дома. Но, по словам Сороки, у подрядчика рука не поднялась снести стену с образом Богородицы.

"Подрядчик, который демонтировал рынок, не снес стену, на которой написана икона. Его слова: "Я и мои люди на это не решимся!". Интересный факт. Владелец помещения Максим перед тем, как его оставить, зарисовал икону, чтобы не было ее видно, а она все равно проявилась под влиянием погоды, дождей", – написал Сорока.

При этом в комментариях к публикации некоторые пользователи утверждали, что ранее на этом месте был храм. Другие же высказывали мнение, что на месте демонтированного здания было бы лучше поставить часовню или церковь.

  • Икона на стене демонтированного здания в Полтаве
    Икона на стене демонтированного здания в Полтаве Facebook Вадим Сорока
  • Икона на стене демонтированного здания в Полтаве
    Икона на стене демонтированного здания в Полтаве Facebook Вадим Сорока
  • Икона на стене демонтированного здания в Полтаве
    Икона на стене демонтированного здания в Полтаве Facebook Вадим Сорока

Как пишет местное интернет-издание "Полтавщина", ссылаясь на слова представителей компании-подрядчика, владельцы решили сохранить святой образ. Они собираются отделить изображение от стены и законсервировать его. В дальнейшем изображение Божьей Матери могут совместить с окружающим благоустройством жилого комплекса.

Ранее сообщалось, что в Катериинской церкви в Чернигове замироточили много икон. Икона святого Меркурия Бригинского мироточит уже три месяца. Капли миро появились на Троицко-Ильянской иконе и на иконе Вифлеемской Божьей Матери. В епархиальном управлении появилось миро на иконе святого Антония Печерского.

Напомним, российские захватчики уничтожили в Ирпене Киевской области сотни Библий. Часть из них сожгли, еще часть просто порвали и разбросали.

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