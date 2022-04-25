Закрасили, но она проявилась: в Полтаве демонтировали здание, оставив стену с иконой Божьей Матери

В Полтаве демонтировали здание, оставив только стену с иконой Божьей Матери/ Facebook Вадим Сорока

В Полтаве во время демонтажа бывшего рынка "Великотырновка" подрядчик оставил одну стену, на которой есть изображение Божьей Матери.

Бывший рынок снесли на 100%, однако там осталась одна-единственная стена со священным образом. Об этом сообщил житель Полтавы, депутат Киевского райсовета Вадим Сорока в Facebook.

Он отметил, что на этом месте планируют возводить новые дома. Но, по словам Сороки, у подрядчика рука не поднялась снести стену с образом Богородицы.

"Подрядчик, который демонтировал рынок, не снес стену, на которой написана икона. Его слова: "Я и мои люди на это не решимся!". Интересный факт. Владелец помещения Максим перед тем, как его оставить, зарисовал икону, чтобы не было ее видно, а она все равно проявилась под влиянием погоды, дождей", – написал Сорока.

При этом в комментариях к публикации некоторые пользователи утверждали, что ранее на этом месте был храм. Другие же высказывали мнение, что на месте демонтированного здания было бы лучше поставить часовню или церковь.

Как пишет местное интернет-издание "Полтавщина", ссылаясь на слова представителей компании-подрядчика, владельцы решили сохранить святой образ. Они собираются отделить изображение от стены и законсервировать его. В дальнейшем изображение Божьей Матери могут совместить с окружающим благоустройством жилого комплекса.

Ранее сообщалось, что в Катериинской церкви в Чернигове замироточили много икон. Икона святого Меркурия Бригинского мироточит уже три месяца. Капли миро появились на Троицко-Ильянской иконе и на иконе Вифлеемской Божьей Матери. В епархиальном управлении появилось миро на иконе святого Антония Печерского.

Напомним, российские захватчики уничтожили в Ирпене Киевской области сотни Библий. Часть из них сожгли, еще часть просто порвали и разбросали.

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