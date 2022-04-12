В Мариуполе орки взяли в плен судно с украинцами на борту

В Мариуполе орки взяли в плен судно с моряками на борту / Facebook

Орки в Мариуполе продолжают бесчинствовать - на сей раз они взяли в плен экипаж сухогруза Blue Star-1 под флагом Либерии, на борту которого 18 украинских моряков, сообщает в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.а

По ее словам, сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля. Судно сразу заблокировали российские оккупанты. Связь с экипажем пропала 25 марта. Известно, что из-за нехватки продуктов моряки были вынуждены перейти на двухразовое питание.

Денисова добавила, что экипаж судна оккупанты взяли в плен. Моряков, в том числе 18 украинцев, вывезли в захваченные Донецк.

По ее словам, на сегодняшний день в плену у оккупантов находится около 200 моряков с судов, которые заблокированы захватчиками в порту Мариуполя.

Блокада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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