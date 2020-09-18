Как и когда пройдут выборы на оккупированном Донбассе: Кравчук расставил точки над "і"

Леонид Кравчук / фото: "День"

Для проведения выборов на оккупированном Донбассе Украина может принять соответствующий закон, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, первоочередным является вопрос безопасности.

"Украинские выборы могут произойти на этой территории только по украинскому закону и только, тогда, когда там будет украинская власть. Иначе зачем нам давать кому-то украинский закон, чтобы они проводили по нему не украинские выборы? Это просто абсурд", - отметил Кравчук.

Он уточнил, что в законе должно быть прописано, что Украина не против формирования законной власти в ОРДЛО и чтобы местное самоуправление действовало на этих территориях, но оно должно быть украинским.

"И тогда, если они хотят легитимного развития этих территорий, чтобы Украина, вкладывала инвестиции, ввела свободную экономическую зону; если хотят прекратить войну, прекратить убийства, пусть пойдут навстречу. Это большая работа и здесь должна быть большая поддержка Запада. Они должны давить на Россию, чтобы та действовала адекватно. Потому что она делает вид, будто она там не присутствует, а мы должны договариваться между собой. Да мы и договорились бы давно, лишь бы Россия нам не мешала", - пояснил глава украинской делегации в ТКГ.

Читайте такжеСрыв инспекции на Донбассе: Кравчук рассказал о хитрой уловке РФОн также подтвердил информацию о том, что россияне отказываются вести любые переговоры, пока Украина не согласится на выборы на оккупированных территориях.

"Сейчас они предпринимают попытки отказаться. Возьмем, например, обмен пленными. Мы говорим - мы уже подготовили и подали списки, подавайте теперь вы свои списки. Они говорят - нет, не дадим, пока не будет отменено постановление Верховной Рады о местных выборах. То есть существует прямая зависимость. Но даже в этих условиях надо стараться делать определенные шаги", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг срыва инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы под Горловкой.

По его словам, к вопросу инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы стороны смогут вернуться со временем.