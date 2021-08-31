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Как уменьшить вред от кофе: названы специи, нейтрализующие негативное влияние кофеина

31 августа 2021, 05:44
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Большое количество кофеина негативно сказывается на здоровье человека.

Кофе
Кофе вреден для здоровья / ua.depositphotos.com/

Многие не представляют свое утро без кофе. Некоторые пьют его в течение всего дня. Каждый знает о вреде злоупотребления столь энергетическим напитком, однако отказаться от него не в силе, а вот как уменьшить - не знают.

Однако можно пить кофе и оставаться при этом здоровым. В частности, приводим вам 8 специй, с которыми кофе станет не только вкуснее, но и безвреднее.

кофе

Кардамон. Он не только придаст кофе восточный аромат, но и мягко успокоит и укрепит работу пищеварения.

Корица. Эта специя насыщает кофе сладковатым вкусом и снижает уровень глюкозы в крови, а также уменьшает окислительный эффект, который оставляет кофе.

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Черный перец. Он способен очищать пищеварительную систему, стимулировать обменные процессы и выводить токсины.

Гвоздика. Она стимулирует движение крови и снижает давление.

Имбирь. Его корень обладает успокаивающими свойствами, поэтому снимает спазмы и боль, а также стимулирует работу пищеварительной системы.

Кокосовое молоко или сливки. Они насыщают организм полезными жирами.

Все это можно добавлять как в уже готовый кофе, так и при его варении. Главное - экспериментировать и найти свой любимый вкус.

viber
кофе
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