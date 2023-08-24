Как уйти в декретный отпуск пораньше: раскрыта одна лазейка

Рано или поздно совет, как правильно уйти в декретный отпуск, может понадобиться многим женщинам и мужчинам. Читайте, кто может пойти в декрет.

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Узнавайте, как правильно уйти в декретный отпуск / коллаж: Главред, фото: pixabay

Все работающие женщины имеют право на декретный отпуск. Недавно Верховная Рада даже сделала шаг навстречу и позволила занятым будущим мамам идти в такой отпуск позже - с 70-й недели, но, конечно же, по собственному желанию. Главред рассказывает, что изменилось в условиях декретного отпуска 2023 и можно ли уйти в декрет раньше.

Женщины могут выходить в декрет перед предполагаемой датой рождения младенца и при имеющихся медицинских показаниях. Однако для этого предстоит обратиться в соответствующие органы или работодателю с запросом не ранее начала декрета и с соответствующими документами, выводами специалистов.

Декретный отпуск - с какой недели разрешается?

Стандартно такой отпуск предоставляется с 30-й недели беременности женщины (при условии, что вы собрали и предоставили все необходимые документы). В то же время в законодательстве прописан ответ, можно ли пойти в декрет раньше 30 недели.

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Категории женщин, пострадавших от взрыва на ЧАЭС, позволяется взять декрет с 27-й недели беременности. В общем, их отпуск продлится 180 дней.

"Декретные" покрывают 126 календарных дней, а в случае осложнений родов / рождения двух и более детей женщине начисляют еще +14 до этих дней.

Декретные также платят безработным женщинам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кто может уйти в декретный отпуск - категории

В декретный отпуск могут идти все работающие женщины при наличии соответствующих врачебных заключений.

Также его могут брать мужчины, воспитывающие детей без матери и/или постоянно с ними проживающие.

В то же время законодательством учтено, как пойти в декрет безработной на учете в Центре занятости. Такие женщины могут получать "декретные" в размере 25% от размера прожиточного минимума. Тогда как женщины, которые не стоят на учете в Центре занятости, будут получать 100% от "минималки" по безработице.

Декретный отпуск 2023 - что изменилось

В принятом Радой законе от июля 2023-го женщинам разрешается идти в декрет позже - на 70-й неделе беременности и только по собственному желанию и при условии отсутствия медицинских противопоказаний.

Также разрешены переносты неиспользованные дни отпуска на период после родов. Общая продолжительность такого отпуска не меняется.

Как правильно уйти в декретный отпуск - собираем документы

Если вы являетесь официально трудоустроенной, то напишите заявление с датой начала отпуска, сделайте копию листа нетрудоспособности (с подписью руководителя и с печатью по основному месту работы), не забудьте о справке о доходах по основному месту работы.

Если вы являетесь "ФОПом", то подайте заявление-расчет с указанной суммой декретных выплат, лист нетрудоспособности, справку об уплате ЕСВ за последние 12 месяцев, номер банковского счета для получения пособия. Для подачи заявления также потирбни паспорт, код РНОКПП, трудовая книжка (если есть) и выписка из Единого государственного реестра.

Если вы идете в декрет в связи с ликвидацией предприятия, то напишите заявление по установленной форме, подайте лист нетрудоспособности, справку ликвидационной комиссии об увольнении по этому основанию, номер банковского счета для получения соцпомощи.

Если вы учитесь в вузе, то напишите вот такое заявление, подайте лист нетрудоспособности, справку с места обучения, справку с места обучения об отсутствии стипендии на период отпуска по беременности и родам и номер банковского счета.

Если вы служите в ВСУ или других военных структурах, то подайте заявление с указанием даты начала отпуска и лист нетрудоспособности.

Если вы безработная и состоите на учете в Центре занятости, то подайте вот такое заявление, лист нетрудоспособности, справку из Центра занятости (что вы не на учете), номер банковского счета для получения соцпомощи.

Все обращения для получения выплат проходят через орган соцпомощи населения по месту вашего проживания.

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