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Как выбрать модный рюкзак для старшей школы

11 августа 2021, 11:48 новости компании

Следовать за самыми горячими трендами и быть на гребне модной волны – вот стихия молодежи.

Школьные каникулы 2021 промчались как одно мгновение. Пора собирать стильный школьный лук, в котором главным акцентом будет, конечно же, рюкзак.

Что популярно у подростков в этом году?

Выбрать школьный рюкзак для подростка – ответственная задача. Чтобы ребенок носил его с удовольствием, модель должна быть не просто удобной, но и актуальной. Следовать за самыми горячими трендами и быть на гребне модной волны – вот стихия молодежи. Что сейчас модно среди старшеклассников? Какие рюкзаки и аксессуары будут звездами школьных коридоров в следующем учебном году?

- Форма. Объемные "пузатетенькие" рюкзаки плавной обтекаемой формы – то, что нужно. Они вместительные и стильные. Выступающие и внутренние карманы только добавляют им очарования.

- Размер и вес. Классный рюкзак должен совмещать несовместимое: мало весить и быть максимально вместительным. Такая задача под силу только качественным брендовым моделям. В среднем, оптимальный литраж рюкзака для старшей школы: от 15 од 28 л при весе до 1000 г: чтобы и все необходимое поместилось, и плечи не уставали.

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- Дизайн и цвет. В этом году в тренде нежная пастельная палитра и контрастные сочетания кислотных цветов. Классика в серых тонах, хаки и total black – актуальна вне времени. Стильные рюкзаки могут быть как однотонными, так и с пестрыми паттернами. На пике популярности – клетка.

- Отделки в рюкзаках – как изюм с посыпкой в куличах. Самое "вкусненькое" и красивенькое, на чем в первую очередь фокусируется взгляд. Самые "спелое и сочное" в этом сезоне:

  • Принты (разноцветные и монохромные); светоотражающая, шелкотрафаретная и голографическая печать; силиконовое и резиновое нанесение (объемные надписи и орнаменты).
  • Объемные бейджи и нашивки: переливающиеся, резиновые; для творческих личностей – сменные бейджи на липучках (дизайн можно менять под настроение);
  • LED-пайпинг и светящиеся в темноте рисунки – хит сезона. Рюкзак, который светится и мигает, выглядит очень эффектно.

Яркая тесьма, контрастное обрамление молний и карманов – актуальный тренд.

Функционал. Отделения для книжек и тетрадей, органайзеры для мелочей и кармашки для всякой всячины – маст-хэв. В рюкзаках Kite отделения для гаджетов оснащены мягкой флисовой подкладкой, защищающей экран.

Ткани и фурнитура – прочные и надежные. Благодаря высококачественным застежкам и крепким материалам, рюкзаки Kite в конце учебного года остаются такими же красивыми, как на полке магазина.

Комфорт и здоровье – самое главное. В старшей школе ортопедические спинки важны не меньше, чем в первых классах.

Рюкзаки для тинейджеров KiteEducationTeens и их преимущества

  • Ортопедия – важнейшее преимущество рюкзаков Kite. Ортопедические спинки, мягкие лямки и нагрудные ремни есть в каждой школьной модели. Рюкзаки Kite одобрены немецким Институтом Здоровья и Эргономики IGR.
  • Лицензии – возможность быть причастным к любимой истории. У Kite – впечатляющие лицензионные дизайны: Harry Potter, Peanuts Snoopy, NASA, FC Juventus, DC Comics.
  • Можно собрать капсульный комплект в любимом дизайне: практически к каждой модели можно подобрать идеально подходящий пенал и сумку для обуви.

Для выхода в свет и прогулок тоже нужен рюкзак! Коллекция рюкзаков для города KiteCityстильные и удобные модели для города, которые незаменимы во внешкольное время.

Бананка в этом сезоне нужна каждому

С трендовыми сумками-бананками Kite City можно гулять налегке, при этом брать с собой самое необходимое. Актуальный образ и свободные руки – главное преимущество поясной сумки.

Модные сумки и рюкзаки – это Kite.

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