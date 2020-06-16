Самолеты не летают: аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы

Аэропорт Киев отменил международные рейсы / Фото: Reuters

Сегодня, 16 июня, международный аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные пассажирские рейсы. Такое решение было принято из-за продления карантина в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Киев".

Таким образом аэропорт не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17 июня.

Администрация аэропорта рекомендует следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Отметим, на странице аэропорта в Фейсбук граждане жалуются на то, что их не предупредили заранее об отмене рейсов.

"Сьогодні мав би відбутись мій рейс о 12:00 , але тільки що (о 00:43!!!) прийшов лист про скасування мого рейсу!!! Як так може бути, що о півночі людям повідомляють про скасування??? Про продовження карантину до дванадцятої ночі нічого не відомо було? І що це за продовження карантину на один день???", - пишет пользователь Сети.

"Навряд чи пасажири, яким о 3 ночі вставати через виліт в 6 ранку, побачили цей постбраво Vladyslav Kryklii - "компанія вже має всі дозволи", кажете", - добавил Иван Килиян.

"Цікаво, Борисполю то не заважає. Ви дійсно хочете вижити чи лише відосики з концертами у порожніх залах будете запилювати? То загнетесьWizzAir має почати перемовини з Борисполем, там терміналів вистачить", - высказалась Алла Медкова.

Читайте также"Красная" зона: Минздрав назвал страны с высоким уровнем распространения коронавирусаНапомним, в понедельник, 15 июня, Украина возобновила международное авиасообщение. Аэропорт "Борисполь" уже принял первый авиарейс "Минск - Киев". Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, все пункты пропуска в украинских аэропортах открыты после карантина, проводится работа с авиакомпаниями по восстановлению рейсов. Самим авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи билетов.