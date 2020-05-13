За два месяца карантина в Украине появилась армия безработных

За время карантина в Украине выросло число безработных / УНИАН

Карантин в Украине из-за коронавируса длится уже два месяца. За это время в стране катастрофически выросла безработица.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с марта работу потеряли 197 тысяч жителей Украины. А всего в стране полмиллиона людей официально нигде не работают.

"С 12 марта официально зарегистрированных безработных, которые зарегистрировались - 197 тыс. Общее количество зарегистрированных лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12 мая - 486 тыс. 764 лица. Но практически, каждую неделю это число растет", - заявил Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в среду, 13 мая.

Также глава Кабмина рассказал, что до конца 2020 года в Украине ожидается рост безработицы до 9,4%.

"Конечно, коронакризис негативно повлиял на рынок труда. Мы должны реагировать. Только с начала действия карантина почти 200 тыс. человек получили статус безработного. По нашим прогнозам, в этом году предлагается резкий рост безработных до 9,4%. В 2019-м году эта цифра составляла 8,2%", - добавил он.

Читайте такжеКарантин в Украине будет продлен после 22 мая - ШмыгальНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока не изобретут лекарство от коронавируса, карантин в Украине отменять не будут.

"Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нету. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам", - сказал Шмыгаль.