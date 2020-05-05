Салон жены нардепа Тищенко активно работает, вопреки карантину

Салон жены Тищенко тоже работает, несмотря на карантин / Фото: instagram.com/allabonya

Владелица сети салонов и магазинов косметики Алла Барановская, жена народного депутата Николая Тищенко, не закрывала свои заведения на карантин и активно продолжала работать во время пандемии коронавируса. Тищенко также накануне попал в скандал из-за работы в карантин его фешенебельного ресторана Велюр.

Как сообщает программа Деньги, деятельность Барановской зафиксировали журналисты.

Авторы расследования утверждают, что в соцсетях салоны и магазины супруги нардепа сообщали о закрытии на время карантина. Однако реальность оказалась иной. По крайней мере один магазин на столичном Печерске продолжает работу.

Журналисты снимали вход в салон красоты. Сначала мужчина занес коробки, в которых, вероятно, была косметическая продукция. Затем приехала и зашла в помещение девушка без каких-либо средств индивидуальной защиты. Через 20 минут она вышла из салона с фирменным пакетом заведения.

Вскоре к салону подъехал автомобиль Мерседес, из него вышла девушка с пачкой денежных купюр в руках. Она тоже зашла в помещение, откуда вышла с тем же брендированным пакетом заведения.

Читайте также"Буду готовить для врачей": Тищенко готов оплатить штраф за работу Велюра в карантинСалон жены Тищенко, утверждают журналисты, работал для отдельных клиентов в карантин. Те, кто все же приходит, вопреки запрету, не соблюдают элементарные санитарные нормы. Нарушая закон, как персонал, так и клиенты, не надевают маски и перчатки.

Алла Барановская отказалась комментировать зафиксированные журналистами нарушения.

Напомним, киевский ресторан Велюр, который принадлежит Николаю Тищенко, закрыли правоохранительные органы по причине нарушения противоэпидемиологических мероприятий. Наряду с другими заведениями, нарушающими нормы карантина, ресторан будет вынужден оплатить штраф.

Как ранее сообщалось, сам Тищенко прокомментировал инцидент и заявил, что ресторан Велюр готов заплатить штраф.