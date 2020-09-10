Карантин в школах: в Минобразовании припугнули тюрьмой директоров

Карантин в школах / УНИАН

Директорам школ, которые работают без соблюдения норм карантина по причине пандемии Covid-19, грозит уголовная ответственность ‒ в случае, если допущенные нарушения повлекли смерть учеников.

Об этом сообщают представители пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Руководство ведомства разослало руководителям школ и руководителям департаментов образования и науки письмо, в котором содержалось соответствующее предупреждение.

В частности, в документе указано ‒ в случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (статья 80 Закона Украины от 19.11.1992 №2801-XII Основы законодательства Украины о здравоохранении).

Соответственно, директоров школ из регионов "красной" карантинной зоны, которые продолжают работать вопреки всем запретам Кабмина, а также тех учреждений, которые просто не соблюдают санитарно-гигиенические правила, могут оштрафовать либо отдать под суд.

Ограничение свободы на срок до трех лет ожидает директора образовательного учреждения, если несоблюдение карантина привело к смерти несовершеннолетнего или нанесло иные тяжкие последствия. Для граждан предусмотрен штраф в размере от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее Главред сообщал: