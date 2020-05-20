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Что будет с ценами на проезд в общественном транспорте: в Кабмине объяснили ситуацию

20 мая 2020, 18:22

Цены на проезд в общественном транспорте пока повышать не планируют.

Транспорт
Проезд в общественном транспорте не подорожает / УНИАН

Тарифы на проезд в рамках смягчения карантинных мероприятий повышать не будут. Билеты на поезда и электрички можно будет приобрести по прежней цене. Также не должны повышать тарифы на проезд в маршрутных такси и автобусах. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"То, что касается железнодорожных перевозок - повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок", - сказал чиновник.

Также он акцентировал внимание на том, что в городах могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте, однако в Кабмине попросят воздержаться от подобных действий.

Напомним, с 22 мая в Украине возобновляется работа пассажирских перевозок. В Мининфраструктуры опубликовали подробный план, согласно которому уже с 25 мая должно заработать метро, а с 1 июня пассажирское сообщение между регионами.

Минздрав уже опубликовал ряд рекомендаций по работе общественного транспорта. По правилам карантина, водителям нельзя будет перевозить стоячих пассажиров.

Тем временем в Укрзализныце предупредили пассажиров о возможных сбоях в курсировании электричек. Это связано с финансовыми проблемами государственной компании, которой местные власти не выплатили компенсацию за перевозку льготников.

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