Какие регионы не готовы к ослаблению карантина: свежие данные Минздрава

К ослаблению карантина не готовы девять областей.
В Украине по состоянию на вторник, 11 августа, к ослаблению карантина не готовы девять областей.
Об этом идет речь в статистических данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.
При этом во Львовской области превышены показатели загруженности коек в больницах.
В то же время в Черновицкой области показатель загруженности коек стал менее 50%
Не готовы смягчать карантин:
- Волынская область (выявление 14,40%);
- Житомирская область (выявление 12,29%);
- Ивано-Франковская область (выявление 17,11%);
- Львовская область (загруженность коек 53,31%);
- Одесская область (динамика 17,85%);
- Ровенская область (выявление 15,77%);
- Сумская область (динамика 26,44%);
- Харьковская область (выявление 14,08%);
- Черновицкая область (выявление 18,54%).
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Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 83 тысячи 115 случаев COVID-19.
В общей сложности в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 44 тысячи 934 человека, зарегистрировано 1 тысячу 951 летальный случай.
Автор: Алексей Тычина