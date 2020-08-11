Какие регионы не готовы к ослаблению карантина: свежие данные Минздрава

9 областей не смогут смягчить карантин / УНИАН

В Украине по состоянию на вторник, 11 августа, к ослаблению карантина не готовы девять областей.

Об этом идет речь в статистических данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

При этом во Львовской области превышены показатели загруженности коек в больницах.

В то же время в Черновицкой области показатель загруженности коек стал менее 50%

Не готовы смягчать карантин:

Волынская область (выявление 14,40%);

Житомирская область (выявление 12,29%);

Ивано-Франковская область (выявление 17,11%);

Львовская область (загруженность коек 53,31%);

Одесская область (динамика 17,85%);

Ровенская область (выявление 15,77%);

Сумская область (динамика 26,44%);

Харьковская область (выявление 14,08%);

Черновицкая область (выявление 18,54%).

Минздрав

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Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 83 тысячи 115 случаев COVID-19.

В общей сложности в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 44 тысячи 934 человека, зарегистрировано 1 тысячу 951 летальный случай.