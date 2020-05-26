Когда запустят городскую электричку Киева: Кличко назвал дату

На днях в Киеве снова будут ходить городские электрички / Ukrinform

Запуск городской электрички Киева произойдет одновременно с началом работы железнодорожного пассажирского сообщения, которое планируют возобновить с 1 июня, когда начнется третий этап ослабления противоэпидемиологических мероприятия. Об этом рассказал киевский мэр Виталий Кличко.

"Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в пригородном, региональном и межобластном сообщении, в том числе городской электрички", - сказал киевский градоначальник.

Также он добавил, что органы местного самоуправления в Киеве тщательно изучают эпидемическую ситуацию в городе после запуска городского транспорта с целью недопущения увеличения количества заболеваний коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное пассажирское сообщение запустят на этой неделе. Первыми начнут курсировать пригородные электрички.

Напомним, в Укрзализныце предупредили украинцев о том, что предприятие может быть не готово к возобновлению своей работы в полном объеме. Причиной назвали долги местных бюджетов, которые не выплатили УЗ компенсацию за перевозку льготников на сумму более 500 миллионов гривен.