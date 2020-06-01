Новые спецрейсы в Украину: в Кабмине назвали города, откуда можно вылететь домой

Украинцы могут вернуться домой из 33 городов / Reuters

Официальный Киев продолжает обеспечивать возвращение своих граждан из-за границы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Еще до того как будет запущено международное авиасообщение, украинцы смогут воспользоваться спецрейсами для возвращения домой.

Об этом в своем Telegram-канале заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, Украина продолжает процесс возвращения украинских граждан, которые еще до 15 июня могут воспользоваться рядом специальных рейсов для возвращения на Родину.

Министр назвал список городов, из которых можно будет вылететь в Украину спецрейсом.

"Города: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авив, Лондон, Берлин, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Хельсинки, Аликанте, Неаполь, Стамбул, София, Гамбург, Дубай, Рим, Ереван, Вена, Дели, Париж, Майами, Амман, Шарм-эш-Шейх, Стокгольм, Вильнюс, Оман, Эр-Рияд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто", - пишет Криклий.

Напоследок глава Мининфраструктуры подчеркнул, что подробная информация о рейсах и билетах доступна на сайтах авиалиний.

Ранее Владислав Криклий заявил, что с 15 июня в Украине возобновят внутреннее и международное авиасообщение.