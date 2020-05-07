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Что будет с транспортом и когда откроют метро: в Мининфраструктуры объяснили ситуацию

7 мая 2020, 10:03

Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий высказался по поводу продления карантина и работы общественного транспорта.

Троллейбус
Троллейбус / УНИАН

Вплоть до 22 мая общественный транспорт в Украине будет работать в стандартном карантинном режиме - с ограничением относительно количества людей, а в некоторых городах - с проездом по спецпропускам.

Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на главу Министерства инфраструктуры Владислава Криклия. 

"Если мы говорим о более широком круге населения, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательный температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", - заявил он.

Читайте такжеКогда в Киеве откроют метро: Шмыгаль дал неутешительный прогнозС метрополитенами (в Киеве, Харькове и Днепре) ситуация по-прежнему сложная и Криклий не стал конкретно говорить, когда подземки откроют после карантина.

"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 (мая - Главред) еще точно никто не готов", - подытожил чиновник.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в понедельник, 4 мая объявил о том, что коронавирусный карантин в Украине продлен минимум до 22 мая.

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