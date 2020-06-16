В Украине готовят волну штрафов из-за карантина: Шмыгаль сделал заявление

Шмыгаль призвал украинцев к соблюдению карантина / УНИАН

Правительство призывает глав областных администраций обеспечить сдерживание пандемии эпидемии COVID-19 в Украине и готово инициировать пересмотр размеров штрафов за несоблюдение противоэпидемиологических мер.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

По его словам, главы ОГА обязаны принять надлежащие меры для сдерживания коронавирусной инфекции в сложившихся условиях, когда украинцы воспринимают смягчение противокоронавирусных мер в качестве полноценной отмены карантина.

Кабмин, в свою очередь, готов инициировать ужесточение административной ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий.

"Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", - сказал Шмыгаль.

Напоследок он подчеркнул, что власти готовы к пересмотру вопроса ношения масок и респираторов на улице, однако выступают категорически против отмены масочного режима в помещениях.

Ранее вопрос увеличения штрафов рассматривался на совещании у президента. Тогда Шмыгаль заявил, что усиление административной ответственности может стать эффективной мерой, а глава государства Зеленский призвал проводить проверки рынков, магазинов и общественного транспорта на предмет выявления нарушителей карантина.

Ранее в Минздраве рассказали о разработке документа, в котором будут регламентированы моменты усиления карантинных мероприятий в регионах.