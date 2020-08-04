Отказ от усиления карантина: Степанов рассказал, что грозит бунтующим регионам

Украине важно не перейти в режим чрезвычайной ситуации, подчеркнул глава Минздрава.
Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал ситуацию вокруг отказа ряда регионов Украины усиливать карантинные ограничения.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, регионам, которые попали в "красную зону" по распространению коронавируса, но отказались усиливать адаптивный карантин, грозит режим чрезвычайной ситуации по заполнению коек в больницах
При этом он напомнил о том, что разделение Украины на карантинные зоны утверждено правительством.
"Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей - здесь чисто забота о здоровье украинцев и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек", - добавил Степанов.
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Напомним, ранее представители ряда регионов Украины жестко раскритиковали введение адаптивного карантина в Украине:
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что разделение Украины на "красную", "оранжевую", желтую" и "зеленую" зоны носит политическую окраску.
Мэр Тернополя Сергей Надал подчеркнул, что решение о причислении Тернополя к "красной зоне" карантинных ограничений является политическим.
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Советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил о том, что город отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа.