Стало известно, почему Зеленский не ушел на карантин после заболевания жены COVID-19

Зеленский каждый день сдает тест на COVID-19 / сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил не уходить на карантин после того как у его супруги Елены Зеленской был диагностирован коронавирус. Глава государства продолжает ездить на работу в свой офис.

Об этом рассказала пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель изданию Украинская правда.

По ее словам, президент не может передать исполнение своих ключевых полномочий третьим лицам.

"Президент Украины Владимир Зеленский посещает офис, поскольку он не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса", - сказала Мендель.

Впрочем, она также отметила, что Зеленский ограничил свой круг общения, старается придерживаться оптимальной социальной дистанции, а переговорный процесс и деловые встречи проводит исключительно по телефону или специальной связи.

Напоследок Мендель подчеркнула, что Владимир Зеленский отменил свои поездки в регионы, а также каждый день сдает тест на COVID-19. Все тесты отрицательные.

Ранее средства массовой информации сообщили о вспышке коронавирусной инфекции в Офисе президента. Сообщалось, что COVID-19 могли заразиться министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

Позже эта информация была опровергнута.