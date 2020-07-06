Стабилизация ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский анонсировал новые меры

Зеленский призывает проверять соблюдение карантина в общественных местах / УНИАН

Власти должны акцентировать внимание на мониторинге соблюдения противоэпидемиологических мер в заведениях общественного питания и развлекательной сферы. Руководители кафе, ресторанов и клубов должны обеспечить безопасный отдых украинцев в условиях эпидемии COVID-19 в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании, посвященном противодействию коронавирусной инфекции, сообщает Офис главы государства.

По словам гаранта, снижение числа заболевших коронавирусом среди медицинских работников говорит об эффективной работе власти в направлении реализации карантинных норм. Теперь следует проконтролировать соблюдение профилактических мер в общественных местах.Читайте такжеКоронавирус в Украине обуздали: Шмыгаль заявил о спаде заболеваемости COVID-19

Президент считает, что руководители заведений общепита и развлекательной сферы должны прилагать все усилия для обеспечения безопасности своих клиентов.

"Теперь такое же тщательное внимание нужно уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Нужно требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти с болезнью, от которой пока нет вакцины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в июне Зеленский призвал провести ряд проверок в общественных местах на предмет выявления нарушителей карантинных мероприятий.

Тем временем в Кабмине анонсировали масштабное снижение штрафов для физических лиц за нарушение правил карантина. При этом будет усилена административная ответственность для юридических лиц.