Зеленский высказался о дальнейшем смягчении карантина

Президент Украины Владимир Зеленский / скриншот из видео

Ситуация в Украине, где с 11 мая начали постепенное смягчение введенного по причине пандемии китайского коронавируса, позволяет рассматривать очередные этапы смягчения ограничительных мер.

С таким заявлением во вторник, 12 мая, выступил президент Украины Владимир Зеленский, проводя селекторное совещание с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов.

Отмечается, что на совещании представители Минздрава рассказали о том, что постепенно уменьшается число больных, которые обращаются к медикам с пневмонией. Далее - глава Кабмина Денис Шмыгаль информировал о ситуации в Европе, которая продолжает соблюдать карантинные меры с некоторыми послаблениями.

Читайте такжеЗеленский повторяет ошибку Порошенко: что не так с закрытием городов на карантин"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако нужно смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса", — заявил Зеленский.

Кроме того, чиновники рассказали президенту, что - по состоянию на 12 мая - в Украине начали работать 569 продуктовых рынков.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о том, что для украинцев ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции будут обязательным требованием - даже в условиях адаптивного карантина.