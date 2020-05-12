УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский высказался о дальнейшем смягчении карантина

12 мая 2020, 14:33

Президент Владимир Зеленский в деталях высказался о дальнейшем смягчении карантина.

Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский / скриншот из видео

Ситуация в Украине, где с 11 мая начали постепенное смягчение введенного по причине пандемии китайского коронавируса, позволяет рассматривать очередные этапы смягчения ограничительных мер.

С таким заявлением во вторник, 12 мая, выступил президент Украины Владимир Зеленский, проводя селекторное совещание с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов.

Отмечается, что на совещании представители Минздрава рассказали о  том, что постепенно уменьшается число больных, которые обращаются к медикам с пневмонией. Далее - глава Кабмина Денис Шмыгаль информировал о ситуации в Европе, которая продолжает соблюдать карантинные меры с некоторыми послаблениями.

Читайте такжеЗеленский повторяет ошибку Порошенко: что не так с закрытием городов на карантин"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако нужно смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса", — заявил Зеленский.

Кроме того, чиновники рассказали президенту, что - по состоянию на 12 мая - в Украине начали работать 569 продуктовых рынков.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о том, что для украинцев ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции будут обязательным требованием - даже в условиях адаптивного карантина.

новости Украины Владимир Зеленский карантин
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский высказался о дальнейшем смягчении карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:34
Почему Соглашение об ассоциации с Евросоюзом нужно менять
14:33
Зеленский высказался о дальнейшем смягчении карантина
14:11
Грымчак остается подозреваемым и окажется на скамье подсудимых - НАБУ Видео
14:00
Синоптик предупредила о заморозках в Украине: каким областям грозят Видео
13:59
В Эстонии ученые сделали важное открытие о мутациях коронавируса
13:53
В России уже больше 232 тысяч больных коронавирусом СOVID-19
13:38
Проклятие Начало - дата выхода и трейлер хоррор-сериала Видео
13:22
Экс-глава Минфина рассказал, как пандемия коронавируса ударит по экономике
12:47
Ученые объяснили повторное заражение коронавирусом Видео
12:43
На рынки Украины хлынет второсортный картофель из Европы
12:31
Джанлука Вакки станет отцом в первый раз
12:28
В Сеть слили базу данных с миллионами водительских прав украинцев
12:25
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 12 мая
12:18
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: поддержка покровителя и триумф в делах Видео
11:49
Степанов рассказал, кого будут тестировать на коронавирус бесплатно Видео
11:48
Когда ждать открытия метро в Украине: Шмыгаль дал прогноз
11:48
Вторая волна COVID-19 в Украине: в Минздраве анонсировали массовую вакцинацию
11:29
13 причин почему 3 сезон - финальный трейлер растрогал фанатов Видео
11:29
Конфликт США и Китая переходит в острую фазу мнение
11:03
НАБУ закрыло дело против Грымчака Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять