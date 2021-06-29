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Катастрофическое состояние: в водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель

29 июня 2021, 19:54
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Причинами катастрофического состояния бассейна Днепра являются цветение, которое стало причиной массового мора рыбы.

В реке Днепр зафиксировали катастрофическое состояние / pixabay

В поверхностных водах Днепра обнаружен 161 загрязнитель. Как сообщает пресс-служба Счетной палаты, экологическое состояние реки определено как катастрофическое.

В частности, в поверхностных водах были обнаружены гербицид атразин, кадмий и никель. Наличие таких загрязнителей угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе.

Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года.

В Счетной палате сообщили, что показатели качества воды в реке ухудшаются. Последние проведенные исследования выявили значительные превышения синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии (синтетического мускуса, цинка и меди, ртути).

Также причинами катастрофического состояния бассейна Днепра являются цветение, которое стало причиной массового мора рыбы, и обмеление реки.

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В Счетной палате отмечают, что в случае, если экологическая ситуация в бассейне Днепра не улучшится, возникнет необходимость полной очистки воды, что приведет к значительным нагрузкам на государственный бюджет.

Расходы могут быть более чем в 2 тыс. раз больше предусмотренных расходов из госбюджета на выполнение мер программы.

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В 2017—2020 годах в рамках программы на экологическое оздоровление бассейна Днепра было направлено 4,2 млн гривен. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей природной среды в бассейне реки и обеспечение развития информационных систем экологического менеджмента.

Как ранее сообщал Главред, на захваченном Россией полуострове Крым из-за непогоды объявили о чрезвычайной ситуации. Сильные ливни привели к тому, что случилось наводнение. В Ялте и Керчи – городах, которые больше всего пострадали от погодных катаклизмов – за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

Керчь столкнулась с затоплением около 300 домохозяйств, центральных улиц и больниц. В плену воды оказался и 10-тысячный стадион 50-летия Октября, который превратился в бассейн.

В Ялте объявили о природной катастрофе. В городе отключили воду, а также запретили купаться в море и выходить из дома.

река Днепр
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