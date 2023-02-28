"Кишка тонка": сеть разразилась недовольством из-за странного выезда Арестовича из Украины

Арестович заявил, что он уехал в Италию якобы ради какой-то "деловой встречи".

Алексей Арестович уехал из Украины в Рим / фото Алексея Арестовича

Алексей Арестович покинул Украину. Его заметили в Италии в Риме. К нему даже подходили украинцы, которые узнали того, кто стал "успокоительным" в первые месяцы войны, но впоследствии остался без звания советника Офиса президента из-за своих ошибок.

В Сети сразу начали обсуждать неожиданный отъезд Арестовича. Люди недовольны и не могут понять, как именно ему удалось выехать за пределы страны.

Кое-кто шутит и вспоминает известную фразу Арестовича о "2-3 неделях". А другие возмущаются и акцентируют внимание на том, что ему место на фронте, а не в Италии:

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"На основании каких разрешительных документов его пускают пограничники?";

"А почему не на передовую, кишка тонка? Таким патриотам именно там место и есть возможность показать свою любовь к Родине";

"В Бахмуте, а не в Италии должен быть. Кто ему разрешил пересечь границу, на каком основании?"- пишут в комментариях.

Алексей Арестович уехал из Украины в Рим / скриншот

Алексей Арестович уехал из Украины в Рим / скриншот

Сам же Арестович в интервью изданию Afisha.it сообщил, что он прибыл в Рим якобы ради деловой встречи.

По словам экс-советника ОП, у него запланирована встреча с украинскими бизнесменами и лоббистами украинских интересов.

"По приглашению Ukraine Lobby and Business Club он встретится с украинскими предпринимателями и лоббистами украинских интересов в Италии. Ожидается, что во время этого делового мероприятия речь пойдет о важности публичной дипломатии", – говорится в материале.

О каких именно важных вопросах идет речь, пока неизвестно.

Скандальное заявление о "сбитой ракете" в Днепре: что предшествовало увольнению Арестовича

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины. После этого в воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что у ВСУ пока нет возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Через некоторое время Арестович отозвал свои извинения и снова стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина. Впоследствии он снова извинился перед жителями Днепра за свое скандальное заявление. Арестович признал, что совершил серьезную ошибку.

Добавим, что слова Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре активно использовались пропагандой РФ для оправдания терактов против мирных жителей. В частности, на заявление Арестовича ссылался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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