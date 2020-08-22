Кличко нашел применение скандальному флагштоку в центре Киева

Высота флагштока - около 90 метров, размеры полотнища - 16 на 24 метра.
В Киеве на печерских холмах подняли самый большой государственный флаг Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.
Государственный гимн Украины во время поднятия флага на флагшток исполнила победительница Евровидения-2016 Джамала. В церемонии, кроме мэра Киева Виталия Кличко, приняли участие представители дипломатического корпуса, спортсмены и деятели культуры, ветераны АТО, общественные деятели.
Высота флагштока - около 90 метров, размеры полотнища - 16 на 24 метра. В пресс-службе отмечают, что с печерских холмов флаг Украины будет видно из многих мест столицы: и днем, и ночью.
Проект по установке флагштока и флага реализован на средства меценатов.
Читайте также"Памятник руко*опству": в Киеве "мост Кличко" снова покрылся трещинами
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве установили кривой тризуб на вершине нового флагштока на склонах Днепра.