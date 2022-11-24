Кличко заговорил о переезде киевлян из-за ударов РФ: куда могут переселить горожан

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, киевляне могут временно переехать на зимний период из столицы.
В связи с ракетными ударами РФ по гражданской инфраструктуре, жителям Киева могут предложить временный переезд.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, киевляне могут переехать на зимний период из столицы в пригород. Такое мнение он высказал в эфире национального марафона.
Вместе с тем мэр Киева подчеркнул, что пока о полномасштабной эвакуации речь не идет.
"Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть", — отметил он.
При этом мэр Киева уверен, что целью оккупантов РФ является то, чтобы украинцы переехали на Запад и оставили им страну.
"Мы им не нужны, нужна территория. Не дождутся. Об эвакуации речь сейчас не идет, но мы рассматриваем возможность того, что часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем. Но сейчас речи об этом не идет. Но нам нужно иметь разные сценарии действий", — добавил Кличко.
Напомним, советник мэра Киева Владимир Бондаренко заявил о том, что полный блэкаут в Киеве – один из самых плохих сценариев, если государство-террорист продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
"Один из самых плохих сценариев – тот, при котором в городе может не быть электроэнергии на протяжении нескольких суток, давайте говорить честно", — подчеркнул он.
Советник мэра Киева отметил, что город сейчас не рассматривает сценарий эвакуации как базовый, однако максимально готовится к проведению отопительного сезона в таких условиях.
Ракетный террор РФ
23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.
Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице. Над городом поднимается дым.
Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.
Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.
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