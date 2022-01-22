Когда Путин уйдет с поста: Каспаров назвал условие

Каспаров назвал условия для ухода Путина с поста / УНИАН

Смена власти в России возможна только в случае физического ухода нынешнего президента Владимира Путина, который в 2020-м обнулил свои президентские сроки.

Такое мнение озвучил известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров в эфире 24 канала.

При этом, по его мнению, Путин может уйти с поста, когда потерпит глобальное внешнеполитическое поражение, а страна окажется в катастрофической ситуации. Но такого в РФ пока не предвидится.

"Никакого другого варианта и быть не может. Рассчитывать можно только на то, что ситуация станет катастрофической внутри страны. Однако такое случается только в результате глобального внешнеполитического поражения", – сказал Каспаров.

Он подчеркнул, что пока этого не произойдет, надеяться на социальный взрыв в России "бессодержательно". Вместе с тем Каспаров считает, что у Путина не получится "постоянно шантажировать" как Запад, так и собственный народ.

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"Ситуация, в которой так называемый глубинный народ понимает, что все пропало, а "сверху" понимают, что этой сладкой жизни настал конец. Эта модель "порвать в России и держать на Западе" и при этом постоянно шантажировать угрозами – больше не работает. Для этого нужно геополитическое поражение", – считает Каспаров.

Как сообщал Главред, ранее российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что желание взять реванш за поражение в Холодной войне может стать решающим фактором для главы Кремля Владимира Путина в вопросе вторжения в Украину. При этом советуется президент РФ с очень узким кругом людей, и это - не олигархи.

Напомним, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что президент России Владимир Путин будет стремиться всеми силами сохранить власть. И, скорее всего, останется во главе страны до своей смерти.

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